SAT.1Staffel 7Folge 160
Folge 160: Endstation Pornostrich

22 Min.Ab 12

Ein Mann entdeckt seine Tochter als lesbische Bewohnerin einer pornographischen Online-WG. Katja Hansen ermittelt als Domina getarnt in der dubiosen Wohngemeinschaft. Als die Tochter des Mandanten verprügelt wird, gerät der WG-Chef ins Visier der Ermittler. Zwingt er die Mädchen dazu, sich online zu prostituieren?

SAT.1
