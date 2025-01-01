Lenßen & Partner
Folge 186: Familie vor dem Ruin
21 Min.Ab 12
Die Betreiber eines Pornokinos werden terrorisiert. Der unbekannte Täter schickt zunächst nur Drohbriefe, aber dann schlägt er die Ehefrau des Mandanten nieder. Die Situation eskaliert komplett, als es zu einer Explosion in einem der Kinosäle kommt. Die Ermittler finden dort eine Rauchbombe und eine Bombendrohung.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1