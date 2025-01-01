Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 2
22 Min.Ab 12

Die Tochter von wohlhabenden Mandanten ist spurlos verschwunden. Ein Entführer fordert 50.000 Euro Lösegeld. Lenßen und Partner suchen fieberhaft nach Hinweisen, doch plötzlich taucht das Mädchen wohlbehalten zu Hause auf. Die Vermutung: Der Täter hat sein Opfer verwechselt. Was wird er tun, wenn er seinen Fehler bemerkt?

SAT.1
