Lenßen & Partner
Folge 4: Familienglück am Abgrund
21 Min.Ab 12
Eine hochschwangere Mandantin vermutet, dass ihr Ehemann sie betrügt und möchte endlich Gewissheit. Christian Storm findet heraus, dass hinter den dubiosen Zahlungen des Ehemanns keine Geliebte, sondern eine Kfz-Werkstatt steckt - und das, obwohl das Paar kein Auto besitzt. Der Ermittler schleust sich in den Betrieb ein und wird prompt in eine Entführung verwickelt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1