Lenßen & Partner
Folge 47: Gnadenloser Kinderwunsch
23 Min.Ab 12
Die Ermittler sind einem Dieb auf der Spur. In der Wohnung des Verdächtigen stoßen die Detektive auf eine misshandelte Frau. Sie hat erst vor kurzer Zeit ein Kind zur Welt gebracht. Doch das Baby wurde ihr von ihrem angeblichen Freund grausam entrissen. Sie befürchtet, dass ihr Kind verkauft werden soll. Wird die junge Frau ihr Baby je wiedersehen?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1