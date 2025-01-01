Lenßen & Partner
Folge 5: Drogenparade der Volksmusik
22 Min.Ab 12
Drogenskandal vor laufender Kamera: Ein Volksmusikant rastet bei einem Fernsehauftritt aus. Seine Ehefrau steht unter Schock. Sie glaubt, dass jemand ihrem Mann die Drogen untergeschoben hat. Bei ihren Ermittlungen decken Lenßen & Partner jedoch noch ein dunkles Geheimnis des Mannes auf: Er war Porno-Star ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1