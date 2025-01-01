Lenßen & Partner
Folge 50: Christian Storm in Haft
23 Min.Ab 12
Die Tochter einer Mandantin wurde brutal vergewaltigt. Ihr Peiniger sitzt zwar hinter Gittern, doch er belästigt sein Opfer weiterhin mit blutigen Drohbriefen. Bei einem Undercover-Einsatz im Gefängnis soll Christian Storm herausfinden, wie der Vergewaltiger die Botschaften aus dem Gefängnis schmuggelt. Tatsächlich kann der Ermittler die Kontaktperson des Vergewaltigers ausfindig machen ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1