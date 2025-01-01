Lenßen & Partner
Folge 63: Setzen: Sex
22 Min.Ab 12
Eine Professorin braucht Hilfe. Einer ihrer Studenten ist verschwunden. Sie vermutet, dass sie nicht ganz unschuldig daran ist. Er hat ihr wochenlang nachgestellt und sie hat dem Ganzen ein Ende bereitet. Doch dann stellt sich heraus, dass die Mandantin Ingo Lenßen belügt. Sie hat etliche Affären mit ihren Studenten ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1