Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Die ausgeraubte Rentnerin

SAT.1Staffel 7Folge 7
Die ausgeraubte Rentnerin

Die ausgeraubte RentnerinJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 7: Die ausgeraubte Rentnerin

22 Min.Ab 12

Bei der Mandantin wird eingebrochen. Ihr Altenpfleger gerät ins Visier der Ermittlungen. Als die Detektive ihn konfrontieren wollen, flüchtet er. Doch auch der Schwiegersohn der Mandantin hat ein Motiv: Er hat sich mit seinem Restaurant hoch verschuldet und nun einen brutalen Geldeintreiber im Nacken sitzen!

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen