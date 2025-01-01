Lenßen & Partner
Folge 70: Raucher-Terror im Büro
22 Min.Ab 12
Der Chef einer Werbeagentur hat in seiner Firma ein Rauchverbot eingeführt. Doch die Stimmung unter den Mitarbeitern bleibt gereizt: Raucher und Nichtraucher bekriegen sich regelrecht. Die Ermittler sollen das Betriebsklima retten und schleusen sich undercover ein. Doch die Situation eskaliert: Ein militanter Nichtraucher schreckt selbst vor einem Brand-Anschlag nicht zurück ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
