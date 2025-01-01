Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 7Folge 83
22 Min.Ab 12

Eine verzweifelte Mutter sucht über Lenßen & Partner ihren auf mysteriöse Weise verschwundenen Sohn. Die Ermittler verfolgen den letzten Anruf des jungen Mannes zurück: Er führt zu seinem ehemaligen Arbeitgeber. Doch der leugnet jegliche Bekanntschaft mit dem Jungen. Christian Storm schleust sich in die Firma ein, um undercover Informationen zu erhalten. Doch seine Tarnung fliegt auf ...

