Lenßen & Partner
Folge 99: Auf dem Schulweg entführt
22 Min.Ab 12
Sebastian Thiele wird als Bodyguard für eine Millionärstochter eingestellt. Die Mutter befürchtet, dass ihre Tochter Opfer einer Entführung werden soll. Tatsächlich wird das Mädchen von einem unbekannten Mann verfolgt. Kurz darauf nimmt die Polizei aber die Mitglieder der mutmaßlichen Entführerbande fest. Doch dann verschwindet die Tochter trotzdem ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1