Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Das Gesetz der Straße

SAT.1Staffel 8Folge 105
Das Gesetz der Straße

Das Gesetz der StraßeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 105: Das Gesetz der Straße

22 Min.Ab 12

Die Tochter der Mandantin ist seit drei Monaten spurlos verschwunden. Doch dann sieht die Frau eine Fernsehreportage über Aussteiger, unter denen auch ihre Tochter ist. Sie engagiert Lenßen und Partner, um ihre Tochter zurückzuholen. Verdeckt schleust sich Sebastian Thiele in die Gruppe ein und findet heraus, dass die Aussteiger die Tochter als Köder für schmutzige Geschäfte benutzen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen