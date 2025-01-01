Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 8Folge 1
23 Min.

Die Mutter eines ehemaligen Mandanten macht sich Sorgen: Ihr Sohn scheint erneut in kriminelle Geschäfte verwickelt zu sein. Auf der Suche nach dem Jungen gerät Ingo Lenßen in eine Geiselnahme. Um ihren Chef zu befreien, beginnt für die Ermittler ein Wettlauf gegen die Zeit ...

SAT.1
