SAT.1Staffel 8Folge 15
22 Min.Ab 12

Die sechs Monate alte Enkelin der Mandantin wird in einem Parkhaus entführt. Die Eltern des Babys weigern sich, die Polizei einzuschalten. Auf dem Überwachungsvideo des Parkhauses ist der Entführer zu erkennen. Die Eltern behaupten, den Mann nicht zu kennen. Doch die Ermittler finden heraus, dass das Ehepaar lügt: Sie sind mit dem Entführer befreundet. Hat das Pärchen das Baby aus Geldnot verkauft?

SAT.1
