Lenßen & Partner
Folge 13: Klopfzeichen
23 Min.
Eine blinde Mandantin hört in ihrer Wohnung unheimliche Klopfgeräusche. Eine Nachbarin hat schließlich einen schrecklichen Verdacht. Ihr Liebhaber ist spurlos verschwunden und seitdem sind die Klopfzeichen zu hören. Dann stoßen die Ermittler unter dem Haus auf ein unterirdisches Tunnelsystem. Als sie dort nach dem Rechten sehen, machen sie eine schreckliche Entdeckung ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1