Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 8Folge 9
22 Min.

Die Mandantin glaubt, dass ihr Mann in Wirklichkeit eine andere Identität hat. Die Ermittler observieren ihn und beobachten, wie er sich auf dem Friedhof mit einer Unbekannten an einem Grab trifft: Die Frau erpresst den Ehemann, weil sie weiß, wer er in Wirklichkeit ist. Was steckt hinter dem mysteriösen Doppelleben des Ehemanns?

SAT.1
