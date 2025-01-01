Lenßen & Partner
Folge 11: Jagd auf den Kronzeugen
23 Min.
Sebastian Thiele soll einem Kronzeugen Begleitschutz zur Staatsanwaltschaft geben. Auf dem Weg dorthin geraten sie jedoch in einen Hinterhalt und werden entführt. Durch Zufall gelingt ihnen die Flucht. Eine Hetzjagd auf Leben und Tod beginnt ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1