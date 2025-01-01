Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Saskia verzweifelt gesucht

SAT.1Staffel 8Folge 10
Saskia verzweifelt gesucht

Saskia verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 10: Saskia verzweifelt gesucht

22 Min.

Der Ring einer spurlos verschwundenen Frau taucht in einem Pornovideo auf. Die Prostituierte aus dem Video behauptet, den Ring von einem Freier als Bezahlung bekommen zu haben. Die Ermittler locken den mysteriösen Mann in eine Falle. Doch er streitet alles ab. Hat der Freier die junge Frau verschleppt und hält sie gefangen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen