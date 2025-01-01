Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Mutter in Panik

SAT.1 Staffel 8 Folge 19
Mutter in Panik

Mutter in PanikJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 19: Mutter in Panik

22 Min.

Die Tochter der Mandantin verschwindet spurlos. Die Mutter verdächtigt den kriminellen Freund des Mädchens, doch auch er weiß nicht, wo seine Freundin ist. Ein Hinweis führt zu einem dubiosen Magier. In seiner Werkstatt finden die Ermittler die Kette der Vermissten. Ist er ein perverser Triebtäter und hält das Mädchen gefangen?

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

