Lenßen & Partner
Folge 118: Sag die Wahrheit!
22 Min.Ab 12
Filmreife Darstellung oder kalkulierter Mord? Der Mandant glaubt einen Mord beobachtet zu haben und sorgt sich jetzt auch um sein eigenes Leben. Die Ermittlungen führen Lenßen & Partner zu einer Gruppe von Studenten, die vorgeben, im Zuge eines Projektes lediglich einen Kurzfilm gedreht zu haben. Der Mord soll demnach nicht tatsächlich stattgefunden haben, sondern nur inszeniert worden sein. Sagen sie die Wahrheit oder vertuschen sie eine Straftat?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1