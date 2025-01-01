Liebeskummer lohnt sich nichtJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 123: Liebeskummer lohnt sich nicht
22 Min.
Liebe per Mausklick - Die Mandantin lernt im Internet einen Mann kennen und lieben. Sie ist jedoch aufgrund ihres cholerischen Vaters dazu gezwungen, den Kontakt zu ihm abzubrechen. Ihre Internet-Bekanntschaft kann ihre Entscheidung nicht hinnehmen und droht mit Selbstmord. Als die Ermittler die wahre Identität des Mannes herausbekommen, deutet alles in seiner Wohnung auf seinen Selbstmordplan hin. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
