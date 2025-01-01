Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krankhafter Kinderwunsch

SAT.1Staffel 8Folge 135
22 Min.

Die Ehefrau des Mandanten hat den Tod des gemeinsamen Kindes nicht verkraftet und verschwindet spurlos. Offenbar hat die verzweifelte Frau nur noch ein Ziel: Sie will mit aller Gewalt ein neues Baby. Bevor Lenßen & Partner eingreifen können, entführt sie ein Baby und bringt sich und das Kleinkind in tödliche Gefahr.

SAT.1
