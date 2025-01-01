Lenßen & Partner
Folge 135: Krankhafter Kinderwunsch
22 Min.
Die Ehefrau des Mandanten hat den Tod des gemeinsamen Kindes nicht verkraftet und verschwindet spurlos. Offenbar hat die verzweifelte Frau nur noch ein Ziel: Sie will mit aller Gewalt ein neues Baby. Bevor Lenßen & Partner eingreifen können, entführt sie ein Baby und bringt sich und das Kleinkind in tödliche Gefahr.
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1