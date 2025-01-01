Lenßen & Partner
Folge 41: Entführt vor laufender Kamera
22 Min.Ab 12
Als die Tochter der Mandantin verschwindet, finden die Ermittler heraus, dass das Mädchen nach ihrem leiblichen Vater recherchiert hat. Der Mann ist kriminell und mehrfach vorbestraft. Ist sie in den Fängen ihres gewalttätigen Vaters? Als die Ermittler ihn zur Rede stellen wollen, machen sie eine schreckliche Entdeckung ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1