Lenßen & Partner
Folge 46: Allein gegen die Mafia
22 Min.
Ein neunjähriger Junge bittet Lenßen & Partner, nach seinem verschwundenen Hund zu suchen - das Tier ist tot. Offensichtlich wurde es als Drohung von der Mafia ermordet. Sie verlangt, dass der Vater des Jungen aus dem Weinhandel aussteigt, aber er weigert sich...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1