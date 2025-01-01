Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Nur der Tod ist umsonst

SAT.1Staffel 8Folge 51
Nur der Tod ist umsonst

Nur der Tod ist umsonstJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 51: Nur der Tod ist umsonst

22 Min.

Der Freund der Mandantin wird angeschossen, aber er will ihr nicht sagen, was passiert ist und weigert sich, die Polizei einzuschalten. Ein wichtiger Hinweis ist eine Zeitungsannonce, die verschuldeten Menschen Hilfe verspricht. Ist der Mann auf dieses dubiöse Angebot eingegangen? Um mehr herauszufinden, meldet sich Christian Storm auf die Anzeige...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen