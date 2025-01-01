Verfolgt von der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 56: Verfolgt von der Vergangenheit
23 Min.
Die Mandantin befürchtet, dass ihr Freund wieder Drogen konsumiert. Ein geheimes Treffen mit einer Unbekannten scheint ihren Verdacht zu bestätigen. Aber als die Ermittler die Identität der Frau herausfinden, kommt eine schreckliche Wahrheit ans Tageslicht ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1