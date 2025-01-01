Lenßen & Partner
Folge 72: Saufen bis der Arzt kommt
22 Min.
Ein junges Mädchen wurde betrunken auf einer Party zum Sex verführt, jetzt ist sie schwanger. Auf der Suche nach dem Vater des Kindes finden die Ermittler ein weiteres Opfer des perfiden Aufreißers. Sie erfahren, dass er Videos der Mädchen gedreht hat ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
