Folge 92: Ausgetrickst
Zwei Berufsschüler haben bei ihren Abschlussprüfungen betrogen und sich mithilfe eines Komplizen die Lösungen verschafft. Die Ermittler observieren die Jugendlichen, die erneut in das Büro des Direktors einsteigen wollen. Aber wie soll das trotz Sicherheitsvorkehrungen möglich sein? Können die Ermittler den raffinierten Trick der Jugendlichen entlarven?
