Lenßen & Partner
Folge 93: Lerne zu verlieren
23 Min.Ab 12
Der Mandant ist am Boden zerstört: Er wurde aus heiterem Himmel fristlos entlassen. Lenßen & Partner finden auf seinem Firmenrechner Sex-Mails, die auch an seine Ehefrau weitergeleitet wurden. Offenbar setzt jemand alles daran, das Leben des Mandanten privat wie beruflich zu zerstören. Die Spur führt zu seinem besten Freund.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1