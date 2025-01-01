Lenßen & Partner
Folge 103: Verhängnisvolle Leidenschaft
22 Min.Ab 12
Lars Strader hat ein pikantes Anliegen: Seit einem halben Jahr hat er ein Verhältnis mit Magdalena Mai, einer verheirateten Frau - die beiden treffen sich regelmäßig in einem Hotel. Letzte Woche kam sie mit einem blauen Auge zu dem Treffen. Lars glaubt, dass ihr Mann herausgefunden hat, dass er betrogen wird. Zum nächsten Treffen kommt Magdalena gar nicht ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
