Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Auf den Spuren des Täters

SAT.1Staffel 3Folge 105vom 28.09.2024
Auf den Spuren des Täters

Auf den Spuren des TätersJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 105: Auf den Spuren des Täters

22 Min.Folge vom 28.09.2024Ab 12

Lisa Kronenberg sucht Ingo Lenßen auf, weil ihre 18-jährige Tochter Jenny einen Abschiedsbrief hinterlassen hat - sie will sich selbst und eine unbekannte Person umbringen. Die Ermittler erfahren, dass sich ihr Freund Mario am Abend zuvor getrennt und bereits eine neue Freundin hat. Will sich Jenny an ihm rächen? Sie steht unter starkem Drogeneinfluss, ist im Besitz einer Waffe und läuft Amok ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen