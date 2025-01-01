Lenßen & Partner
Folge 106: Die schwarze Witwe
22 Min.Ab 12
Hanna Padberg ist verzweifelt: Ihr Mann Joachim ist bei einem Unfall tödlich verunglückt. Auf seinem Konto waren 80.000 Euro, die bar an eine fremde Frau ausgezahlt wurden. Aber der Bankangestellte kann sich an die Frau erinnern: Die Ermittler treffen in Padbergs Reisebüro Natascha Hortmann, die exakt auf die Beschreibung passt. Recherchen ergeben, dass Padberg den Busunternehmer Melzener erpresst hat, weil der seine Kunden mit überhöhten Nebenkosten über den Tisch gezogen hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1