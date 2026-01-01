Lenßen & Partner
Folge 110: Im Visier des Psychopathen
21 Min.Ab 12
Nora Seeling hat Angst um das Leben ihres Sohnes Timo (8), weil sie glaubt, dass ihr wahnsinniger Nachbar Horst Dunker ihren Hund Pucki erschossen hat. Der Frührentner entpuppt sich in der Tat als sehr gefährlich und bringt Sandra Nitka und Christian Storm in eine lebensbedrohliche Situation ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1