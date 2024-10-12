Drama auf der HochzeitJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 112: Drama auf der Hochzeit
22 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12
Mona Westing und Yannick Riedfeld sind am Ende: Ein unbekannter Saboteur versucht mit allen Mitteln, ihre Hochzeit zu verhindern. Der Verdacht fällt zuerst auf den Cousin der Braut, Alex Togge. Doch dann verschwindet der Bräutigam plötzlich - hat der Täter schon wieder zugeschlagen? Doch Mona Westing muss der schrecklichen Wahrheit ins Auge blicken: Yannick Riedfeld betrügt sie seit längerer Zeit mit ihrer Freundin Anna Uhlen ...
