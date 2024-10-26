Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 118vom 26.10.2024
24 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 12

Benjamin Schuber quälen Schuldgefühle: Er glaubt, dass er eine Frau vergewaltigt hat. Der Mandant hatte am Morgen die Kette des Opfers in der Hand, an die Tat kann er sich nicht erinnern. Von dem Psychotherapeuten Dr. Rainer Manschke erfahren die Ermittler, dass Schuber wegen einer schweren Bewusstseinsstörung schon lange bei ihm in Behandlung ist. Auch er traut dem Mandanten die Tat zu. Ein Gespräch mit der vergewaltigten Nadja Klein bringt den entscheidenden Hinweis ...

