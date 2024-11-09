Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 3Folge 121vom 09.11.2024
22 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12

Gastwirtin Ingrid Bergner ist in Tränen aufgelöst. Seit ihrem Bandscheibenvorfall führt Ehemann Daniel die Gaststätte allein weiter - und benimmt sich immer merkwürdiger. Lenßen und Partner sollen ermitteln, ob er Geld unterschlägt und eine Affäre mit der Bedienung Veronika hat. Die Ermittler finden heraus, dass Bergner von zwei Zuhältern erpresst wird. Die Ereignisse spitzen sich zu: Veronika wird brutal vergewaltigt. Die Kriminellen schrecken vor nichts mehr zurück ...

SAT.1
