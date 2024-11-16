Baustelle des SchreckensJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 123: Baustelle des Schreckens
22 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12
Bauarbeiter Rolf Bartsch ist verzweifelt: Sein 18-jähriger Ziehsohn Sandro wurde tot unter einer Brücke gefunden. Die Polizei geht von Selbstmord aus, Bartsch jedoch glaubt an Mord. Er hält den brutalen Bauleiter Theo Rost für den Täter. Das Ermittlerteam schleust sich auf der Baustelle ein und findet Beweise für Schwarzarbeit und illegal Beschäftigte. Dann stoßen sie auf weitere dunkle Machenschaften: Der Bauarbeiter Gregor Appel veranstaltet heimlich nächtliche Sexpartys ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1