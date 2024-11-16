Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baustelle des Schreckens

SAT.1Staffel 3Folge 123vom 16.11.2024
22 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12

Bauarbeiter Rolf Bartsch ist verzweifelt: Sein 18-jähriger Ziehsohn Sandro wurde tot unter einer Brücke gefunden. Die Polizei geht von Selbstmord aus, Bartsch jedoch glaubt an Mord. Er hält den brutalen Bauleiter Theo Rost für den Täter. Das Ermittlerteam schleust sich auf der Baustelle ein und findet Beweise für Schwarzarbeit und illegal Beschäftigte. Dann stoßen sie auf weitere dunkle Machenschaften: Der Bauarbeiter Gregor Appel veranstaltet heimlich nächtliche Sexpartys ...

