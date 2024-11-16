Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Radtour ins Verderben

SAT.1Staffel 3Folge 124vom 16.11.2024
Radtour ins Verderben

Radtour ins VerderbenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 124: Radtour ins Verderben

22 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12

Die hochschwangere Hausfrau Martina Riedle befürchtet, dass ihr Verlobter Jörg Martens eine heimliche Affäre hat. Da sie ihrem Zukünftigen 32.000 Euro zur Eröffnung seines Fahrradverleihs geliehen hat, stünde sie plötzlich mittellos da. Bei der Observierung stellt sich heraus, dass Martens scheinbar seine Radtouren als Tarnung für heimliche Affären nutzt. Während die Ermittler Beweise sammeln, passiert bei einer Mountainbike-Tour ein Mordanschlag ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen