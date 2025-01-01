Lenßen & Partner
Folge 127: Scherben bringen Unglück
22 Min.Ab 12
Lars Bucheck ist in seinem Atelier niedergeschlagen worden und der Täter hat sämtliche Arbeiten für einen Großauftrag zerstört. Verdächtig ist Benno Guhn, Lars' geldgieriger Vermieter. Als private Nacktfotos von Ruth Jenisch, der Exfreundin des Mandanten, auftauchen, sagt Lars' Verlobte Susanna Holthausen die gemeinsame Hochzeit ab. Es stellt sich heraus, dass Ruth mit Guhn ein Verhältnis hat, und die Ermittler müssen ihr ganzes Können aufbieten, um die Täter zu überführen...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1