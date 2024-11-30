Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Rache der Vergangenheit

SAT.1Staffel 3Folge 129vom 30.11.2024
Rache der Vergangenheit

Rache der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 129: Rache der Vergangenheit

22 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Der schwer kranke Josef Zumbach ist unverhofft Vater geworden: Steven Launhard (20) behauptet, der Sohn aus Zumbachs Affäre mit Ursula Launhard zu sein. Die Ermittlungen bestätigen das. Als sich der Gesundheitszustand des Mandanten rapide verschlechtert, wird Ingo Lenßen misstrauisch. Die Medikamente von Josef Zumbach werden ausgetauscht! Will Sigrid Zumbach ihren Mann umbringen, um Alleinerbin zu sein?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen