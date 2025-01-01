Lenßen & Partner
Folge 133: Gewissenlose Doktorspiele
22 Min.Ab 12
Der Klinikleiter Prof. Bormann ist ratlos: Auf einer Station werden Patienten bestohlen. Katja Hansen schleust sich als Schwesternhelferin ein, Tekin Kurtulus ermittelt verdeckt als Besucher. Die beiden Krankenschwestern der Station geraten unter schweren Tatverdacht: Marion Trebock ist hoch verschuldet, Nina Salomon leidet unter Kleptomanie. Nachdem die Ermittler sie beim Sex mit dem Stationsarzt Dr. Klee beobachtet haben, enthüllen sie eine widerliche Intrige ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1