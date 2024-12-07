Lenßen & Partner
Folge 134: Krieg am Gartenzaun
22 Min.Folge vom 07.12.2024Ab 12
Sylvia Eckstein vermutet, dass ihr Nachbar Harald Schober ihre Familie mit Sachbeschädigungen und nächtlichen anonymen Anrufen terrorisiert. Beweise sprechen dafür, dass Schober die Ecksteins vergraulen will. Doch plötzlich gibt es eine dramatische Wende: Lehrer Schober hat eine heiße Affäre mit seiner Schülerin und Nachbarstochter Maren Eckstein! Als Maren spurlos verschwindet, machen die Ermittler eine abscheuliche Entdeckung ...
Lenßen & Partner
