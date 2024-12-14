Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mordmotiv Liebe

SAT.1Staffel 3Folge 136vom 14.12.2024
Mordmotiv Liebe

Mordmotiv LiebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 136: Mordmotiv Liebe

22 Min.Folge vom 14.12.2024Ab 12

Der 21-jährige Markus Ritz ist auf der Flucht. Er wird wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin Nina Gebhart gesucht. Der Mann beteuert seine Unschuld, doch alle Indizien sprechen gegen ihn: Seine Waffe wurde mit seinen Fingerabdrücken am Tatort gefunden. Hinweise führen die Ermittler zu Ninas neuem Freund Claudius Kummert. Wutentbrannt fährt dieser mit einer geladenen Pistole zu Nina Gebhart ins Krankenhaus. Steckt er hinter dem Anschlag und will ihn nun zu Ende führen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen