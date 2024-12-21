Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 139vom 21.12.2024
22 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12

Die schwer herzkranke Carmen Schaller hat nur knapp einen Mordanschlag überlebt. Ein Unbekannter ist nachts in ihr Schlafzimmer eingedrungen und hat eine beängstigende Situation inszeniert: Eine grauenhafte Monstergestalt, bewaffnet mit einem Fleischermesser, fiel aus dem Schrank der jungen Frau. Carmen Schaller verdächtigt ihren Noch-Ehemann Sebastian. Will der Platzwart seine Frau umbringen, um sich vor seinem finanziellen Ruin zu retten?

