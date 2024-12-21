Geheimnisvoller ScheidungskriegJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 139: Geheimnisvoller Scheidungskrieg
22 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Die schwer herzkranke Carmen Schaller hat nur knapp einen Mordanschlag überlebt. Ein Unbekannter ist nachts in ihr Schlafzimmer eingedrungen und hat eine beängstigende Situation inszeniert: Eine grauenhafte Monstergestalt, bewaffnet mit einem Fleischermesser, fiel aus dem Schrank der jungen Frau. Carmen Schaller verdächtigt ihren Noch-Ehemann Sebastian. Will der Platzwart seine Frau umbringen, um sich vor seinem finanziellen Ruin zu retten?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1