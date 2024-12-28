Der skrupellose SpannerJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 142: Der skrupellose Spanner
22 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12
Die allein erziehende Sozialhilfeempfängerin Wiebke Neuber bekommt obszöne Briefe und wird von einem Spanner beobachtet. Aus Angst um das Wohl ihres siebenjährigen Sohnes Paul bittet die verängstigte Frau Lenßen & Partner um Hilfe. Intime Details in den Briefen lassen die Ermittler darauf schließen, dass der zuständige Sachbearbeiter im Sozialamt, Kevin Gotthard, als Täter in Frage kommt. Verdächtig ist jedoch auch der angeblich stark sehbehinderte Nachbar Peter Kabelka ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1