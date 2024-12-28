Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der skrupellose Spanner

SAT.1 Staffel 3 Folge 142 vom 28.12.2024
22 Min. Folge vom 28.12.2024 Ab 12

Die allein erziehende Sozialhilfeempfängerin Wiebke Neuber bekommt obszöne Briefe und wird von einem Spanner beobachtet. Aus Angst um das Wohl ihres siebenjährigen Sohnes Paul bittet die verängstigte Frau Lenßen & Partner um Hilfe. Intime Details in den Briefen lassen die Ermittler darauf schließen, dass der zuständige Sachbearbeiter im Sozialamt, Kevin Gotthard, als Täter in Frage kommt. Verdächtig ist jedoch auch der angeblich stark sehbehinderte Nachbar Peter Kabelka ...

