Lenßen & Partner
Folge 148: Eine verbotene Affäre
22 Min.Ab 12
Carmen Schneider sorgt sich um ihre 18-jährige Tochter Nora: Das Mädchen kam vom Fußballtraining mit zwei gebrochenen Fingern nach Hause. Der Verdacht der Mutter: Der cholerische Fußballtrainer Jürgen Markstein belästigt ihre Tochter sexuell und schreckt vor körperlicher Gewalt nicht zurück. Katja Hansen schleust sich als Spielerin ein, während Tekin Kurtulus als Gasttrainer das Training beobachtet. Die Ermittler werden Zeugen, wie der Trainer die Spielerinnen schikaniert ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1