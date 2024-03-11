Rätselhafte VaterschaftJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 154: Rätselhafte Vaterschaft
22 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Mark Friese hat einen Verdacht: Er beauftragt Lenßen & Partner damit, herauszufinden, ob seine Frau ihn betrügt. Vor allem aber will er Gewissheit darüber haben, ob er der leibliche Vater seiner Tochter Janine ist. Ein DNA-Test schließt seine Vaterschaft aus - tatsächlich scheint die Lehrerin Jutta Friese eine Affäre zu haben. Eine Bande weiß davon und erpresst sie mit Fotos...
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Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: SAT.1