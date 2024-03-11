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Lenßen & Partner

Rätselhafte Vaterschaft

SAT.1Staffel 3Folge 154vom 11.03.2024
Rätselhafte Vaterschaft

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Folge 154: Rätselhafte Vaterschaft

22 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12

Mark Friese hat einen Verdacht: Er beauftragt Lenßen & Partner damit, herauszufinden, ob seine Frau ihn betrügt. Vor allem aber will er Gewissheit darüber haben, ob er der leibliche Vater seiner Tochter Janine ist. Ein DNA-Test schließt seine Vaterschaft aus - tatsächlich scheint die Lehrerin Jutta Friese eine Affäre zu haben. Eine Bande weiß davon und erpresst sie mit Fotos...

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