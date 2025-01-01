Zum Inhalt springenBarrierefrei
Phantom in der Rüstung

SAT.1Staffel 3Folge 160
Folge 160: Phantom in der Rüstung

22 Min.Ab 12

Auf die Kendo-Leistungssportlerin Eva Struck werden vermehrt Anschläge verübt. Da alle Attentate in dem Trainingscenter begangen wurden, in dem sie und ihr Mann Konrad Mitglieder sind, scheint einer ihrer Trainingspartner hinter den Anschlägen zu stecken. Die Konkurrentinnen Jana Michalke und Andrea Wesufke sind verdächtig. Als das Phantom einen weiteren Anschlag vor den Augen des Trainers und der Ermittler verübt, führt die Spur zum alkoholabhängigen Ex-Freund der Mandantin ...

