Lenßen & Partner
Folge 166: Wahnsinnige Mutterliebe
22 Min.Ab 12
Die Mandantin Marion Kurze ist völlig aufgelöst: Ihre Tochter Lisa (18) ist verschwunden - sie hat ein Spenderherz und braucht dringend Medikamente. Es stellt sich heraus, dass Lisa mit ihrem Freund Carlos durchbrennen wollte. Im Jugendzentrum werden Tekin Kurtulus und Katja Hansen Zeugen einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Carlos und Fritz Langner, Lisas Ex-Freund. Wo ist Lisa? Die Zeit wird knapp, ohne Medikamente kann sie nicht lange überleben...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1